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KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Vaike Külvet jutustab pagulasloo fotode kaudu

Kangelaslikkust on mitmesugust, häälekat ja silmatorkavat, aga ka vaikset ja varjuhoidvat. Ühe taolisega kohtute, kui võtate kätte Vaike Külveti raamatu “Memoir of an Exile”, mis ilmus 2024. aasta kevadel.
Raamatu autor Vaike Külvet (keskel), koos artikli autori Piret Noorhani (vasakul) ja väliseesti kogukonnategelase Monika Roose-Kolgaga (paremal). | Foto: Kai Kiilaspea

Vaike on mu sõber, üks esimesi Kanadas leitud päris sõpru. Meid tõid kokku ühised huvid ja hoiakud, ka teatav ettevaatlikkus võõrastega suhtlemisel. Vaike võib olla üsna kinnine, samas sirgjoonelise ja karmi ütlemisega. Alguses pani see mind imestama ja kahtlema, kuid hiljem mõistsin: Vaike hinnangud inimeste ja olukordade kohta võivad olla karmid, kuid need on alati õiglased. Poliitkorrektsusest üha enam vaevatud maailmas mõjub selline otsekohesus värskendavalt.

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