Kell üks päeval ütleb Andris “Tere hommikust!”. Ta istub oma Jõhvi kodu diivanil. Artist ja muusik ütleb ta enda kohta. Mitte räppar. Kindlasti mitte mõminaräppar.
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NOORE RÄPPARI TEEKOND | Andris Valk käib kümnetuhande tunni teed
Kontsertlavad ja raadioeeter ei ole enam ainsad kohad, kus muusikuna tuntuks saada. Maailma võib vallutada läbi veebiplatvormide. Just sellega on silma hakanud Kärdlast pärit artist Andris Valk (23).
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