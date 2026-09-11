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NOORE RÄPPARI TEEKOND | Andris Valk käib kümnetuhande tunni teed

Kontsertlavad ja raadioeeter ei ole enam ainsad kohad, kus muusikuna tuntuks saada. Maailma võib vallutada läbi veebiplatvormide. Just sellega on silma hakanud Kärdlast pärit artist Andris Valk (23).
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Andris ise kirjeldab oma loomingut nii: “Iga lause omab suuremat tähendust, kui sa seda lugeda ja tunnetada oskad. Iga looming on täpselt nii kirju ja värvikas, nagu sa selle ise maalid.” | Erakogu

Kell üks päeval ütleb Andris “Tere hommikust!”. Ta istub oma Jõhvi kodu diivanil. Artist ja muusik ütleb ta enda kohta. Mitte räppar. Kindlasti mitte mõminaräppar. 

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