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METSAGURMEE | Punetav pohlasügis jõuab jõululauale välja

Arbuusisuvi on end lõpuks ometi kokku pakkinud. Suvi läbi tiksus see lugu Evelin Pange unistaval häälel taskuraadios, mis minuga Tahkuna metsades karutõrjeks kaasas käis (muiake-muiake, kuni teile karujälgi näitan!). Ja marjal käisin ma ikka nii palju, kui need erakordselt tugevad vihmavalingud, mis suvekuid seekord iseloomustasid, lubasid.
Värskelt valminud pohla-sibulakeedis kuumade ja krõbedate verikäkiviilude peal koos kodumaise pohlaveiniga. | Foto: Liina Karron

Suvi algas tõelise metsmaasikauputusega. Teeperved lõhnasid hullutavalt ja raiesmikud punetasid nii, et unusta end või ööseks korjama. Siis tulid vaarikad, neidki jõudsime marjaussidega võidu süüa. Aga kui mustikaaeg kätte jõudis, jäid marjakorvid hõredaks. Ju võtsid mustikad peale eelmise aasta külluslikku saaki pikema puhkuse ja rõõmustavad meid loodetavasti järgmisel aastal jälle.

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