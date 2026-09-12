Suvi algas tõelise metsmaasikauputusega. Teeperved lõhnasid hullutavalt ja raiesmikud punetasid nii, et unusta end või ööseks korjama. Siis tulid vaarikad, neidki jõudsime marjaussidega võidu süüa. Aga kui mustikaaeg kätte jõudis, jäid marjakorvid hõredaks. Ju võtsid mustikad peale eelmise aasta külluslikku saaki pikema puhkuse ja rõõmustavad meid loodetavasti järgmisel aastal jälle.
METSATOIT
METSAGURMEE | Punetav pohlasügis jõuab jõululauale välja
Arbuusisuvi on end lõpuks ometi kokku pakkinud. Suvi läbi tiksus see lugu Evelin Pange unistaval häälel taskuraadios, mis minuga Tahkuna metsades karutõrjeks kaasas käis (muiake-muiake, kuni teile karujälgi näitan!). Ja marjal käisin ma ikka nii palju, kui need erakordselt tugevad vihmavalingud, mis suvekuid seekord iseloomustasid, lubasid.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
PERSOON
Koos kaaslaste Toomas Kaevu ja Tiit Uusõuega on Kaivo Platov vedanud Männamaa Saunabussi pidu ajast, mil õhtuid tehti veel ise DJ-dena ja Eesti suuremate...
UUDISED
Elamuskeskuse Tuuletorn nõukogu tegi Hiiumaa vallavalitsusele ettepaneku lõpetada keskuses toitlustustegevus, anda toitlustusruumid rendile, muuta personalistruktuuri ja olla eelarve planeerimisel konservatiivsem.
25 AASTAT TAGASI
Kõplased ikka umbusklikud Kõpu kooli saalis toimunud Kõpu rahvuspargi arutelul ilmnes selgelt, et inimesed ei usalda
ARVAMUS
Tähtsate asutuste vaidlus selle üle, kes peaks kodus kukkunud eaka püsti aitama, paneb paratamatult küsima, kas me räägime ikka inimesest või lihtsalt ühest tüütust...