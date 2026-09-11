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TEEMA

VANAVANEMATE PÄEV | Vanaisad andsid Robinile tuule purjedesse

Meelis Mägi ja Mart Savioja on saatuse tahtel saanud ühe pere laste vanaisadeks ning mõlemad on jätnud oma jälje lapselaps Robini kasvamisse. Kui palju me oskame aga märgata seda, mida memmed ja taadid lastele tegelikult kaasa annavad?
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Robin koos oma isapoolse vanaisa Meelisega. | Foto: Eike Meresmaa

Vananaistesuve alguse päikesepaistelisel päeval saame Kärdla sadamas kokku vanaisa Meelise ja lapselaps Robiniga. Robin on juba nii suur poiss, et sel sügisel jõuab tema koolitee gümnaasiumi viimasesse klassi. Kuhu pärast gümnaasiumi edasi õppima minna, ei ole tal veel päris selge. Esimene plaan on pärast lõpetamist kaitseväes aeg ära teenida.

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