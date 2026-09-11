Vananaistesuve alguse päikesepaistelisel päeval saame Kärdla sadamas kokku vanaisa Meelise ja lapselaps Robiniga. Robin on juba nii suur poiss, et sel sügisel jõuab tema koolitee gümnaasiumi viimasesse klassi. Kuhu pärast gümnaasiumi edasi õppima minna, ei ole tal veel päris selge. Esimene plaan on pärast lõpetamist kaitseväes aeg ära teenida.
TEEMA
VANAVANEMATE PÄEV | Vanaisad andsid Robinile tuule purjedesse
Meelis Mägi ja Mart Savioja on saatuse tahtel saanud ühe pere laste vanaisadeks ning mõlemad on jätnud oma jälje lapselaps Robini kasvamisse. Kui palju me oskame aga märgata seda, mida memmed ja taadid lastele tegelikult kaasa annavad?
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Elamuskeskuse Tuuletorn nõukogu tegi Hiiumaa vallavalitsusele ettepaneku lõpetada keskuses toitlustustegevus, anda toitlustusruumid rendile, muuta personalistruktuuri ja olla eelarve planeerimisel konservatiivsem.
25 AASTAT TAGASI
Kõplased ikka umbusklikud Kõpu kooli saalis toimunud Kõpu rahvuspargi arutelul ilmnes selgelt, et inimesed ei usalda
ARVAMUS
Tähtsate asutuste vaidlus selle üle, kes peaks kodus kukkunud eaka püsti aitama, paneb paratamatult küsima, kas me räägime ikka inimesest või lihtsalt ühest tüütust...
KULTUUR
Kangelaslikkust on mitmesugust, häälekat ja silmatorkavat, aga ka vaikset ja varjuhoidvat. Ühe taolisega kohtute, kui võtate kätte Vaike Külveti raamatu “Memoir of an Exile”,...