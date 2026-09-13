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KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Kärolyn pidas hiidlasi hulludeks

Esimest korda 13-aastaselt Hiiumaale sattunud Kärolyn Kivistik pidas toona hulludeks neid, kes elavad nii igavas ja ahistavas kohas. Tänaseks elab ta Hiiumaal juba pea 20 aastat ja peres kasvab neli last, viies kohe-kohe tulemas, kuid kahjuks mitte enam kohalikus haiglas. Arengud, kui saarelt taas mõni teenus ära võetakse, tekitavad Kärolyni sõnul suurt ebakindlust.

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Kärolyn hetkel veel oma noorima lapse Liisu Loorega. | Foto: Merilyn Järvsaar

Hiiumaale tuleku põhjuseks oli esialgu Kärolyni tädi, kes abiellus hiidlasega ning saarele elama kolis. 

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