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LAPSESUU

LAPSESUU | Vanaemad muretsevad nii palju

Kui vana võib olla vanaema ja vanaisa, miks vanaema kogu aeg süüa pakub ja mida vanavanemate päevaks kinkida? Käina Kooli esimese klassi õpilastel on vastused olemas.
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Käina Kooli esimese klassi õpilased Eliise Paulus, Mirjam Vahtra, Maryella Köster, Eleanor Metsküla, Melinda Leandra Servet ja Liisu Harusoo oskavad oma vanaemade ja vanaisade kohta nii mõndagi vahvat rääkida. | Foto: Eike Meresmaa

Kes teab, mis on vanavanemate päev? 

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