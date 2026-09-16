Türi rahvaralli oli Rahvaralli Eesti karikavõistluste kuues ja viimane etapp ning Eesti noorteralli karikavõistluste kuues etapp J16 ja J18 klassidele. Kahe päeva jooksul sõideti kümme kiiruskatset, reedel asfaldil ja laupäeval kruusal.
SPORT
KARIKAVÕIT | Rallipaar Pruul ja Tikka kindlustas Türil karikasarja üldvõidu
Hiiumaa Ralliklubi ekipaaž Robin Pruul ja Rein Tikka saavutasid rahvaralli karikavõistluste viimasel etapil Türi rahvarallil teise koha nii 4WD klassis kui ka absoluutarvestuses, kuid hooaja kokkuvõttes tõustakse poodiumi kõrgemaile astmele.
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