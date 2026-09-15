47-aastane Liina Vahtras kasvas üles Hiiumaal ning kolis keskkooli minnes Tallinna, kus asus õppima Tallinna Prantsuse Lütseumis. Tartu Ülikoolis omandas ta bakalaureusekraadi inglise keele ja kirjanduse erialal ning Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi e-riigi tehnoloogiate ja teenuste alal.
UUDISED
VALITSUS | Hiidlane Liina Vahtras saab majandusministriks
Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeval majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Eesti e-residentsuse juhi ja EISi juhatuse liikme Liina Vahtrase. Vahtras vahetab ametis välja Erkki Keldo, kes liigub energeetika- ja keskkonnaministriks.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
ARVAMUS
Jalgratas on üks energiaefektiivsemaid inimese leiutatud liikumisvahendeid ja jalgrattaga liikumine üks mõistlikumaid viise, kuidas inimene saab omaenda energiat liikumiseks kasutada.
ARVAMUS
Roman Lukas küsis oma arvamusloos (“Mida ütleb rahva tagasiside?” - Hiiu Leht 3.09.2026) mitmeid asjakohaseid küsimusi, millele püüan vastata.
UUDISED
Pidulaud seenesuupistete ja väikeste tervisenapsidega – mis saaks minna valesti? Paraku nii mõndagi.
UUDISED
Hiiumaa Raamatukogude direktori konkursile avalduse esitanud inimeste seast juhi leidmiseks moodustatakse konkursikomisjon, kes hakkab kandidaate hindama.