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VALITSUS | Hiidlane Liina Vahtras saab majandusministriks

Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeval majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Eesti e-residentsuse juhi ja EISi juhatuse liikme Liina Vahtrase. Vahtras vahetab ametis välja Erkki Keldo, kes liigub energeetika- ja keskkonnaministriks.

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Liina Vahtras. | Foto: Mati Leet/Reformierakond

47-aastane Liina Vahtras kasvas üles Hiiumaal ning kolis keskkooli minnes Tallinna, kus asus õppima Tallinna Prantsuse Lütseumis. Tartu Ülikoolis omandas ta bakalaureusekraadi inglise keele ja kirjanduse erialal ning Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi e-riigi tehnoloogiate ja teenuste alal.

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