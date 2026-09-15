PANE KIRJA | Rattastrateegia on paradiisile sobiv

Jalgratas ei ole ainult transpordivahend. See annab inimesele liikumisvabaduse. Liikumine hoiab meid tasakaalus, ütles Einstein, tema mõtte tõlgendajad on tõdenud, et elu on nagu jalgrattasõit – väntamata kukud külili. Hemingway märkis, et just jalgrattaga sõites õpid maad tundma – rattaga tunned tõuse, laskumisi ja maastikku oma keha kaudu ning saad hoopis teistsuguse mälestuse kui sama teed autoga sõites.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
ARVAMUS
Roman Lukas küsis oma arvamusloos (“Mida ütleb rahva tagasiside?” - Hiiu Leht 3.09.2026) mitmeid asjakohaseid küsimusi, millele püüan vastata.
UUDISED
Pidulaud seenesuupistete ja väikeste tervisenapsidega – mis saaks minna valesti? Paraku nii mõndagi.
UUDISED
Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeval majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Eesti e-residentsuse juhi ja EISi juhatuse liikme Liina Vahtrase. Vahtras vahetab ametis välja Erkki Keldo, kes...
UUDISED
Hiiumaa Raamatukogude direktori konkursile avalduse esitanud inimeste seast juhi leidmiseks moodustatakse konkursikomisjon, kes hakkab kandidaate hindama.