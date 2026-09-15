PANE KIRJA | Rattastrateegia on paradiisile sobiv

Jalgratas ei ole ainult transpordivahend. See annab inimesele liikumisvabaduse. Liikumine hoiab meid tasakaalus, ütles Einstein, tema mõtte tõlgendajad on tõdenud, et elu on nagu jalgrattasõit – väntamata kukud külili. Hemingway märkis, et just jalgrattaga sõites õpid maad tundma – rattaga tunned tõuse, laskumisi ja maastikku oma keha kaudu ning saad hoopis teistsuguse mälestuse kui sama teed autoga sõites.