OOTAMATUD PEORIKKUJAD | Seened ja alkohol võivad tekitada mürgistuse

Mõnikümmend minutit peale tervisepitside tõstmist ja muu hulgas ohtralt kiidusõnu saanud seenehõrgutiste söömist toimub midagi arusaamatut ja hirmutavat. Paaril külalisel hakkab nägu ja kael punetama, higi voolama. Lisaks kurdavad nad südame puperdamist, peavalu, iiveldust ja nõrkust. Mõne aja pärast olukord õnneks siiski normaliseerub ja EMOsse sõit jääb ära.
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