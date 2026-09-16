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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Ilm tammub kindlalt sügise poole

Ilm tammub tasapisi kindla sügise poole. Mandril oli esimene öökülm juba ära, kuid saartel hoiab soe merevesi veel temperatuuri ühtlasemalt plusspoolel.
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Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (17.09) jääme Soomest kirdesse liikuva madalrõhkkonna mõjualasse.

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