Sarnane juhtum on Hiiumaal viimasel ajal juba teine. Mõni aeg tagasi koristati samamoodi teetööde käigus ära Lauka külas ajalooline kiviaed. Ka siis ütles Transpordiameti esindaja, et neil ei ole kohustust kohalikega nõu pidada või luba küsida.
UUDISED
JÄLLE JAMA | Transpordiamet lasi maha saagida põlised tammed
Suur oli Madli Maruste üllatus, kui Hiiumaale tulles avastas, et Ristivälja külas on Transpordiameti tellitud teetööde käigus maha raiutud ka teeäärsed tammepuud, mis kunagi taluperemehe poolt oma laste auks istutatud. Kohalikega polnud taas keegi rääkinud.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
SPORT
Hiiumaa Ralliklubi ekipaaž Robin Pruul ja Rein Tikka saavutasid rahvaralli karikavõistluste viimasel etapil Türi rahvarallil teise koha nii 4WD klassis kui ka absoluutarvestuses, kuid...
SPORT
FC Hiiumaa jätkab neljamängulise võiduseeriaga jalgpalli II liigas teisel kohal ja püsib kaheksa vooru enne hooaja lõppu liidri kannul.
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
ARVAMUS
Jalgratas on üks energiaefektiivsemaid inimese leiutatud liikumisvahendeid ja jalgrattaga liikumine üks mõistlikumaid viise, kuidas inimene saab omaenda energiat liikumiseks kasutada.