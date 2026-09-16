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JÄLLE JAMA | Transpordiamet lasi maha saagida põlised tammed

Suur oli Madli Maruste üllatus, kui Hiiumaale tulles avastas, et Ristivälja külas on Transpordiameti tellitud teetööde käigus maha raiutud ka teeäärsed tammepuud, mis kunagi taluperemehe poolt oma laste auks istutatud. Kohalikega polnud taas keegi rääkinud.
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Madli Maruste koos lapsega Ristivälja tee ääres, kus veel hiljuti kasvasid põlised tammed. | Foto: Eike Meresmaa

Sarnane juhtum on Hiiumaal viimasel ajal juba teine. Mõni aeg tagasi koristati samamoodi teetööde käigus ära Lauka külas ajalooline kiviaed. Ka siis ütles Transpordiameti esindaja, et neil ei ole kohustust kohalikega nõu pidada või luba küsida. 

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