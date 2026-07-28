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MUUDATUS | Suursaarte elanikud saavad sügisest mandrilt naabersaarele sõita püsielaniku soodustusega

Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija- kui ka sõidukipileti ostmisel, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kooskõlastusringilt saadud tagasiside põhjal muudetakse määruse eelnõu nii, et soodustus ei sõltuks enam otseühenduse katkemise ametlikust tuvastamisest.
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Parvlaev Leiger. | Foto: Kätlin Rist
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„Kui inimene peab sõitma naabersaarele mandri kaudu, ei peaks tema pileti hind sõltuma sellest, kas otseühenduse katkemine on ametlikult tuvastatud või kui kaua see on kestnud. Uus kord muudab soodustuse kasutamise lihtsamaks ja arusaadavamaks,“ ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Esialgu kavandati ajutist soodustust, mis oleks rakendunud pärast laevaühenduse katkemise tuvastamist. Uue lahenduse järgi ei pea otseühendus olema katkenud või häiritud ning soodustuse kasutamiseks ei ole vaja ministri käskkirja.

Mandri kaudu naabersaarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites. Peamine tingimus on, et sõitja rahvastikuregistrijärgne elukoht oleks jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Seletuskirjas täpsustatakse, millisest eelarvereast kaetakse piletitulu vähenemine.

Edaspidi analüüsitakse ka võimalust sätestada sama põhimõte ühistranspordiseaduses. Seni rakendatakse soodustust ministri määruse alusel.

Taristuminister Kuldar Leisile tehakse ka ettepanek muuta määrust „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded“. Muudatusega lisataks määrusesse ilmastiku- ja jääolude kriteeriumid, mille täitumisel peaks Transpordiamet alustama jäätee rajamise võimalikkuse hindamist. Sellised asjaolud võiksid olla näiteks tugevad häiringud põhiliini parvlaevaühenduses koos prognoosiga, et jääolud paranevad.

„Jäätee rajamise võimalust saaks hakata hindama olemasolevate ilmavaatlusandmete põhjal, ilma et selleks tuleks kõigepealt kokku kutsuda erakorraline kriisikomisjon,“ ütles Terras.

Jäätee ohutusnõudeid ei muudeta. Nõutav jää paksus ja tugevusvaru jäävad ettepaneku järgi samaks.

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