Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

UUDISED

UUEL RINGIL | Praamisoodustus läks kooskõlastusringile

Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muutmise eelnõu, mis loob võimaluse pakkuda ajutisi piletisoodustusi Saaremaa ja Hiiumaa elanikele olukorras, kus tavapärane parvlaevaühendus mandri ja suursaarte vahel on katkenud või tõsiselt häiritud.
Avatar photo
Parvlaev Leiger. | Foto: Kätlin Rist

“See tähendab, et kui näiteks Sõru–Triigi liinil parvlaevaühendus katkeb, siis saaksid Hiiumaa ja Saaremaa elanikud mandri kaudu naabersaarele sõites ajutiselt nii Virtsu–Kuivastu kui ka Rohuküla–Heltermaa liinil kasutada püsielaniku soodustust,” selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

AMET

KUULSAD SUVEHALDJAD | Kaks täiesti teistsugust töösuve Hiiumaal

Lavendlitalu õuel Tubalas võtab sel suvel kliente vastu teleajakirjanik ja saatejuht Krista Lensin. iiUmeki köögis Orjakus töötab näitleja Viire Valdma. Ühele on suvi tavalisest...

24 minutit ago

UUDISED

NÄGEMIST OPTIKA | Kärdla südames saab prillid ette

14. juulil avas Kärdla keskväljakul oma uksed uus prillipood Nägemist Optika, mille eestvedajaks on Hiiumaalt pärit Anett Rajang.

2 tundi ago

KULTUUR

SUUR MUUSIKAFESTIVAL | Maailma esiettekandele tuleb Erkki-Sven Tüüri saksofonikontsert

Tuntud muusikafestivalil Saksamaal kõlab 17. juulil Hiiumaa helilooja Erkki-Sven Tüüri värske kontsertlooming. Esimest korda on Tüür kirjutanud kontserdi orkestrile ja saksofonile. Tegemist on tema...

3 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Suured ja väikesed rõõmud

Põhimõtteliselt saab inimesi õnnelikuks teha kahel moel. Hästi suurte asjadega või hästi väikeste asjadega.

4 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×