“See tähendab, et kui näiteks Sõru–Triigi liinil parvlaevaühendus katkeb, siis saaksid Hiiumaa ja Saaremaa elanikud mandri kaudu naabersaarele sõites ajutiselt nii Virtsu–Kuivastu kui ka Rohuküla–Heltermaa liinil kasutada püsielaniku soodustust,” selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.
UUDISED
UUEL RINGIL | Praamisoodustus läks kooskõlastusringile
Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muutmise eelnõu, mis loob võimaluse pakkuda ajutisi piletisoodustusi Saaremaa ja Hiiumaa elanikele olukorras, kus tavapärane parvlaevaühendus mandri ja suursaarte vahel on katkenud või tõsiselt häiritud.
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