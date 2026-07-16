UUEL RINGIL | Praamisoodustus läks kooskõlastusringile

“See tähendab, et kui näiteks Sõru–Triigi liinil parvlaevaühendus katkeb, siis saaksid Hiiumaa ja Saaremaa elanikud mandri kaudu naabersaarele sõites ajutiselt nii Virtsu–Kuivastu kui ka Rohuküla–Heltermaa liinil kasutada püsielaniku soodustust,” selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.