SATTUMISE LUGU | Iir tuli Kärdlasse pikkasid suvesid nautima

Kõrgessaare maantee ääres asub madal palkoniga maja. Palkoni kolmnurkse katuse äärt kaunistab valge puidupits. Maja taga koogutavad õunapuud. Igiliikur arteesiakaev pumpab vanasse raudpatta vett. Vaarikavaod on pikad. Roosiõied lopsakad.
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Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimise tähtaeg: 6. august 2026.
Täiendav info: direktor Gerda Danieljants, tel 5194 1660, gerda@kaina.edu.ee
Ostan alates 27. juulist esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal mustikaid järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30.
Tel 5342 1841.
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