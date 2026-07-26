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KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Iir tuli Kärdlasse pikkasid suvesid nautima

Teatrikunstnik Iir Hermeliin hoiab Kärdlas elu sees oma vanaema vanas talukohas.
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Iir suvitab Kärdlas esivanemate maadel. Tema poeg on Kõrgessaare maantee majas suguvõsa kuues põlv. | Foto: Piret Eesmaa

Kõrgessaare maantee ääres asub madal palkoniga maja. Palkoni kolmnurkse katuse äärt kaunistab valge puidupits. Maja taga koogutavad õunapuud. Igiliikur arteesiakaev pumpab vanasse raudpatta vett. Vaarikavaod on pikad. Roosiõied lopsakad.

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