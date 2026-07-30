EESTI TURVALISIM VALD | Hiiumaa vald on Eesti kohalike omavalitsuste võrdluses 13. kohal

Regionaal- ja põllumajandusministeerium hindas juba kümnendat aastat järjest kohalike omavalitsuste juhtimist umbes 700 erineva kriteeriumi järgi. 2018. aastal koostasid Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja Geomedia OÜ metoodika, mille alusel riik (toona rahandusministeerium, nüüd regionaal- ja põllumajandusministeerium) saaks hinnata kõike seda, mida linnad ja vallad peaksid ja võiksid teha. Tänavu juunis avaldatud andmed 2025. aasta kohta on juba kümnes kord, kui valdade tegevust kaardistatakse.