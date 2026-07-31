BAABADE LUGU | Üks päris õige kohvik sõna otseses mõttes

Baabad ei ole tavaline kohvik-pood. See on paik, kuhu jõutakse sageli just soovituse peale “mine sinna, seal on maailma parim pavlova!” Lisaks pavlovale tullakse ka kuulsa porgandi-fetapiruka pärast. Kõik selles majas mõjub pigem kellegi kodu kui ettevõttena. Vana mööbel, eriilmelised toolid, kriuksuvad põrandad, ahjud, aknalauad, lillepotid ja vaikus, mida katkestavad vaid kohvimasina susin ning inimeste jutuvada. Selle koduse tunde taga on õed Ave ja Aet Vohu.