SISUTURUNDUS | Pärast tormi maja juurde jõudes: mida teha esimese 30 minuti jooksul?

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Esimesed 30 minutit võiksid kulgeda kindlas järjekorras.

Minutid 0 kuni 5: hinda ohtu eemalt

Ära mine hoone juurde, kui näed maas elektriliini, ohtlikult rippuvat oksa või varisemisohuga konstruktsiooni. Katkist elektrijuhet ei tohi puudutada ega sellele läheneda. Teata ohust vastavale hädaabi- või võrguettevõtte numbrile.

Ära roni märjale katusele. Isegi kui kahjustus tundub väike, võib konstruktsioon olla nõrgenenud ja pind libe. Vajaduse korral kutsu päästjad või spetsialist.

Minutid 5 kuni 10: pildista üldvaade

Tee fotod hoone kõigist külgedest, kahjustatud katusest, langenud puust ja hoovis olevatest esemetest. Pildista esmalt kaugemalt ning seejärel detailid.

Kui vesi on pääsenud hoonesse, jäädvusta selle liikumistee ja märjad pinnad. Ära viska kahjustatud esemeid kohe ära. Kui midagi tuleb ohutuse tõttu liigutada, tee enne foto.

Minutid 10 kuni 20: peata kahju suurenemine

Kui seda saab ohutult teha, liiguta kuivale elektroonika, tekstiil ja muu vara, mis pole veel kahjustada saanud. Aseta lekkekoha alla anum ning kata avatäide ajutiselt viisil, mis ei sea sind ohtu ega põhjusta lisakahju.

Elektrisüsteemi märgumise korral lülita elekter välja ainult siis, kui pääsed kilbile ohutult ligi. Ära kasuta märjaks saanud elektriseadmeid enne spetsialisti kontrolli.

Minutid 20 kuni 30: teata ja lepi kokku järgmine samm

Võta ühendust kindlustusandja või kahjuabiga. Kirjelda, millal kahjustuse avastasid, mis on viga ja mida oled kahju piiramiseks teinud. Küsi enne suurema koristuse, lammutamise või remondi alustamist, milliseid tõendeid ja hinnapakkumisi vajatakse.

IIZI kaudu valitav kodu ja vara kaitse võimaldab võrrelda lahendusi tormi, torustiku lekke, tulekahju, koduse vara ja muude riskide puhuks. Suve- või maakodu puhul tuleb pakkumise valimisel õigesti kirjeldada hoone kasutusviisi, kõrvalhooneid ning perioode, mil maja seisab tühjana.

Kui omanik ise saarele ei pääse

Lepi juba enne tormihooaega kokku kohalik kontakt, kes saab maja väljast üle vaadata. Anna talle juhised, mida ta võib teha ja mida mitte. Kontakt peaks teadma, kus asuvad peaveekraan ja elektrikilp, kuid ta ei tohiks minna katusele ega läheneda elektriohule.

Kasulik on hoida pilves fotosid maja tavapärasest seisukorrast, tehnosüsteemide andmeid ja kindlustuspoliisi. Kui kahju avastab teine inimene, saab omanik neid andmeid kaugelt jagada.

Valmista ette tormikaust

Tormikaustas võiks olla:

kindlustuspoliis ja kahjuabi kontakt; fotod katusest, fassaadist ja kõrvalhoonetest enne kahju; korstnapühkimise, elektritööde ja suuremate remontide dokumendid; kohaliku kontaktisiku ja usaldusväärsete töötegijate numbrid; kallima koduse vara fotod ja ostudokumendid.

Tormi järel ei pea esimene eesmärk olema hoovi kiiresti korda saamine. Õige järjekord on ohutus, tõendid, kahju piiramine ja alles seejärel taastamine.