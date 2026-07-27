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LEITI PUUDUSI | Ükski kontrollitud Hiiumaa söögikoht ei vastanud tuleohutusnõuetele

Lääne päästekeskuse inspektorid kontrollisid juunis Hiiumaal kolme toitlustusasutuse tuleohutust, kuid ükski neist ei vastanud nõuetele.
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Puhastamata ja puhastatud ventilatsioonisüsteemi sisemus. | Fotod: Lääne päästekeskus

Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli tiimi peainspektor Henry Lai ütles, et kontrollitakse neid toitlustusasutusi, kus pole varem tuleohutuskontrolli tehtud ning ka neid kohti, kus on viimasest ülevaatusest möödunud kolm kuni neli aastat.

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