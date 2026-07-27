UUS ALGATUS | Hagaste suvekirikus põimuvad sõna ja muusika

Sel suvel on Hagaste kabeli uksed avatud sagedamini kui tavaliselt. Esmakordselt tegutseb seal suvekirik, mille programm kestab juuli algusest 22. augustini. Kavas on laupäevased sõna- ja muusikaõhtud, äsja toimus Hiiu Folgi kirikupäeva kontsert ning ees seisab kohvikutepäeva kogukonnakohvik.