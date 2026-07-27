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KIRIK

UUS ALGATUS | Hagaste suvekirikus põimuvad sõna ja muusika

Sel suvel on Hagaste kabeli uksed avatud sagedamini kui tavaliselt. Esmakordselt tegutseb seal suvekirik, mille programm kestab juuli algusest 22. augustini. Kavas on laupäevased sõna- ja muusikaõhtud, äsja toimus Hiiu Folgi kirikupäeva kontsert ning ees seisab kohvikutepäeva kogukonnakohvik.
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Mari-Liis Nõlvak koos abikaasa Kristjan Nõlvaku ja isa Genaadi Pentikäineniga suvekiriku toimumiskoha, Hagaste kabeli ees. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

“Soovime, et Hiiumaa suvises kultuurikalendris oleks veel üks sisukas võimalus juures,“ ütleb Mari-Liis Nõlvak, üks suvekiriku eestvedajaid. Uue algatuse taga on ka Kaija Velmet ja Taavi Hollman. Kõigi kolme elus on Hagaste külal oluline koht. 

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