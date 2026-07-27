REPLIIK | Aivar Viidik laimab Hiiu Lehte valeväidetega

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Aivar Viidik laimab Hiiu Lehte. Seekord on selleks kasutatud ka valeväiteid. Viidiku teguviisi toetab oma käitumisega ka laimu sisaldava artikli avaldanud platvormi iidlane.ee omanik, vallavolinik Palle Kõlar, kes keeldudes artiklit avalikust keskkonnast eemaldamast.

Valeväiteid levitatakse edasi teadlikult.

Hiiumaa arvamusruumis ilmub viimasel ajal aina tihedamini kirjatükke, kus esitatavad süüdistused põhinevad pelgalt oletustel. Sisus tulevad tihti ette väljendid “tõenäoliselt”, “pigem”, “kõik märgid näitavad” ja nii edasi.

Kõnealuses loos püstitas Viidik teooria, et kuna eelmises lehenumbris ilmusid koos Roman Lukase ja Hergo Tasuja arvamuslood Hiiumaa arengukava teemal, küsis Hiiu Leht kindlasti Lukase loo peale Tasuja kommentaari. Seda põhjusel, et opositsioonilise Isamaa ridades volikogusse kandideerinud Lukase lugu oli pigem kriitiline. Sellele vandenõuteooriale ehitab Viidik üles kogu loo, kuni selleni, et laseb tehisarul kahte lugu analüüsida just seisukohast, et Hiiu Leht tellis Tasuja kommentaari Lukase loole.

Õppinud ajakirjanikuna, sotsiaalmeedias end küll Kärdla linnapeaks tituleeriv Viidik peaks teadma, et faktikontroll ja osapooltele sõna andmine on ajakirjaniku usaldusväärsuse garantiid. Tal oleks piisanud ühest kõnest või kirjast Hiiu Lehe toimetusse ja ta oleks saanud teada, et Hergo Tasuja lugu laekus toimetusse kolm päeva varem kui Roman Lukase oma. Seda Viidik muidugi ei teinud. Vastus poleks ka tema teooriasse sobinud.

Ajakirjanduses vastutab väljaanne. Ehk kui Hiiu Lehes ilmub mõni ebaõigeid andmeid sisaldav artikkel ning ennast puudutatuna tundnud inimene kaebab näiteks pressinõukogule, siis vastutab väljaandja, mitte autor. Kui kaebaja esitab toimetusele 100% vettpidavad tõendid, siis artikkel eemaldatakse ning vabandatakse. Viidik ja domeeni iidlane.ee omanik Palle Kõlar seda aga ei tee. Vaatamata korduvatele pöördumistele. Kõlar on pakkunud, et Hiiu Leht võib esitada oma vastuväited, mis lisatakse artiklile, kuid kuidas tõestada, et keegi ei ole kaamel?

Tõsi, iidlane.ee pole ajakirjandus vaid sein, kuhu domeeni omaniku Palle Kõlari kinnitusel saavad kirjutada kõik ja eks sealsete tekstide sisu taandubki igaühe rikutuse tasemele.

Siinkohal mõtteharjutusena aga küsimus, et kui volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Kõlar lubab vabalt levitada valeväiteid ja vandenõuteooriaid, siis kuidas suhtuda tema enda ja seeläbi ka revisjonikomisjoni avaldustesse ja väidetesse.

Siinkohal tuleb tunnustada Facebooki grupi Hiiumaa Heaks administraatorit, kes peale Hiiu Lehe pöördumist kõnealusele artiklile viitava postituse eemaldas. Sellised valed ei ole tõesti Hiiumaa heaks.

Taoline valeväidetel põhinevate teooriate levitamine on suur probleem. Maailma infomaht on meeletu. Paraku ei jõua enamus meist olla allikakriitilised. Lugeja ei süvene, kas tegemist on faktide või oletustega, tihti piisab vaid pealkirjast ja seisukoht on kujundatud. Paneme siia juurde veel asjaolu, et kui suvalise üllitise autor nimetab end avalikus ruumis ajakirjanikuks, annab see talle justkui legitiimsuse.

Nii mõnigi vaidleb nüüd arvatavasti vastu, kuid ajakirjanduse garantii on jätkuvalt usaldusväärsus. Vaatamata kõigele, on ajakirjanduse eeldus kontrollitud faktid ja tasakaalustatud kajastus. Loomulikult satub meepotti tõrvatilku ja kahjuks aina enam. Kuid vaadates kasvõi seda juhtumit, ei kujuta ma ette, et Hiiu Leht oleks avaldanud mõne artikli fakte kontrollimata.

Viidik ütleb oma kirjatükis ka seda, et opositsioonilt ei küsita kommentaare või arvamusi. Sellega on selline lugu, et ega vägisi sundida ei saa. Olles korduvalt pakkunud opositsioonile (eelkõige Isamaale) lehepinda, pole nad võimalust kasutanud. Irooniline on sellise käitumise juures asjaolu, et algselt süüdistas Isamaa, et Hiiu Leht pole varem nende artikleid avaldanud. Kinnituse peale, et avaldatakse küll, vastas üks kohalik opositsiooniliider, et neil pole aega selliste asjadega tegeleda.

Võta nüüd kinni.

Aumehelikkus on läbi aegade olnud hinnas. Kutsun siinkohal Aivar Viidikut ja Palle Kõlarit üles eemaldama valeväidetel tuginev artikkel iidlane.ee leheküljelt ja vabandama avalikult valeväidete esitamise eest.

Hiiu Lehe hinnangul ei tohi avalikus ruumis esitada kontrollimata oletusi faktidena ning keelduda nende parandamisest ka pärast seda, kui vastupidist kinnitavad tõendid on olemas.

* Kuna Palle Kõlar väitis siinkirjutajale, et iidlane.ee avaldab kõikide kirjatöid, siis pakub Hiiu Leht avaldamiseks ka käesolevat artiklit. Saab näha, kas meest sõnast.