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Kerema kultuurikoda bänner

PERSOON

SÜLLAKOPLI SUVITAJA | Kodus kahe kalda vahel

Hirmuste kuulsa Armuaasa lõunapoolses servas on pisike vana maja, mis seisnud siin juba sajandi, kui mitte kauem. Sauna kõrval troonib aga Hiiumaa jaoks haruldane võõrkeha – tüüpiline Põhja-Saksa rannakorv. See pilt võtab hästi kokku maja perenaise Riina Leminsky elusaatuse. 30 aastat Hamburgis elanud Riina veedab juba lapse­põlvest saadik koos õe Meeliga kõik oma suved osaliselt vanavanaema Juuli Küttimi käest päritud Süllakopli talus.

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Riina üks kolmest lemmikraamatust on Tõnu Õnnepalu "Paradiis". | Foto: Meeli Küttim

Sellel suvel on Riinal võimalik Hiiumaa luksust nautida kohe pikalt, sest lõppes 21 aastat tööd Eesti majandus­esindajana Saksamaal ja käes on nn jahtumisaeg, mil uut tööd vastu võtta ei tohi.

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