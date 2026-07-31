Sellel suvel on Riinal võimalik Hiiumaa luksust nautida kohe pikalt, sest lõppes 21 aastat tööd Eesti majandusesindajana Saksamaal ja käes on nn jahtumisaeg, mil uut tööd vastu võtta ei tohi.
PERSOON
SÜLLAKOPLI SUVITAJA | Kodus kahe kalda vahel
Hirmuste kuulsa Armuaasa lõunapoolses servas on pisike vana maja, mis seisnud siin juba sajandi, kui mitte kauem. Sauna kõrval troonib aga Hiiumaa jaoks haruldane võõrkeha – tüüpiline Põhja-Saksa rannakorv. See pilt võtab hästi kokku maja perenaise Riina Leminsky elusaatuse. 30 aastat Hamburgis elanud Riina veedab juba lapsepõlvest saadik koos õe Meeliga kõik oma suved osaliselt vanavanaema Juuli Küttimi käest päritud Süllakopli talus.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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