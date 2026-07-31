SÜLLAKOPLI SUVITAJA | Kodus kahe kalda vahel

Hirmuste kuulsa Armuaasa lõunapoolses servas on pisike vana maja, mis seisnud siin juba sajandi, kui mitte kauem. Sauna kõrval troonib aga Hiiumaa jaoks haruldane võõrkeha – tüüpiline Põhja-Saksa rannakorv. See pilt võtab hästi kokku maja perenaise Riina Leminsky elusaatuse. 30 aastat Hamburgis elanud Riina veedab juba lapse­põlvest saadik koos õe Meeliga kõik oma suved osaliselt vanavanaema Juuli Küttimi käest päritud Süllakopli talus.