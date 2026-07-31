KUS NOORED TÖÖTAVAD? | Maasikad, malev ja esimene palk

Kui Lenna Vals esimest korda maasikaid müüma asus, oli ta veel liiga noor, et mujale tööle saada. Tänaseks töötab ta juba kolmandat suve maasikamüüjana ning on aru saanud, et talle sobib töö, kus tuleb pidevalt tegutseda ja inimestega suhelda.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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