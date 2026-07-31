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Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

NOORED

KUS NOORED TÖÖTAVAD? | Maasikad, malev ja esimene palk

Hiiumaa noored leiavad suvel tööd nii malevas, marjakasvatuses kui ka teeninduses.

Lenna töötab maasikamüüjana kolmandat suve. | Foto: Carmen-Cassandra Kärtner

Kui Lenna Vals esimest korda maasikaid müüma asus, oli ta veel liiga noor, et mujale tööle saada. Tänaseks töötab ta juba kolmandat suve maasikamüüjana ning on aru saanud, et talle sobib töö, kus tuleb pidevalt tegutseda ja inimestega suhelda.

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