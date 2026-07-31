KUS NOORED TÖÖTAVAD? | Maasikad, malev ja esimene palk

Kui Lenna Vals esimest korda maasikaid müüma asus, oli ta veel liiga noor, et mujale tööle saada. Tänaseks töötab ta juba kolmandat suve maasikamüüjana ning on aru saanud, et talle sobib töö, kus tuleb pidevalt tegutseda ja inimestega suhelda.