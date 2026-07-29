ÜÜRIMAJA SAAGA | Ehitaja sattus firmamatja kätte. Töötajad ja alltöövõtjad kardavad raha kaotada

Kõrgessaare üürimaja ehitaja Markend Team OÜ liikus eelmisel nädalal senise omaniku Margo Lipu käest tuntud firmamatja Aare Reikteri kätte, kirjutas Äripäev. Reikter, kes on seotud üle 200 probleemse ettevõttega, ütles, et firma likvideeritakse ja võlgu tagasi maksta ei suudeta, kuna vara pole.