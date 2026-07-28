Apinis on tänavusel hooajal olnud edukas. Juuli keskel Leedus peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel krooniti ta 100 meetri jooksus Balti meistriks ajaga 10,86 sekundit. Euroopa U18 meistrivõistluste normist jäi teda lahutama vaid üks sajandiksekund, kuid norm tuli täita juba 5. juuliks. Apinis jooksis oma isikliku rekordi kaheksa päeva hiljem.
SPORT
TALENT | Hiiumaal sirgub uus sprinditäht
Pärnu Rannastaadionil peetud Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel jäi Hiiumaa sprinter Rasmus Magnus Apinis meeste 100 meetri jooksus napilt finaali ukse taha. 17-aastane hiidlane lõpetas eeljooksu üheksanda ajaga ning finaalikohast jäi puudu kolm sajandiksekundit.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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