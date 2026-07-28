TALENT | Hiiumaal sirgub uus sprinditäht

Apinis on tänavusel hooajal olnud edukas. Juuli keskel Leedus peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel krooniti ta 100 meetri jooksus Balti meistriks ajaga 10,86 sekundit. Euroopa U18 meistrivõistluste normist jäi teda lahutama vaid üks sajandiksekund, kuid norm tuli täita juba 5. juuliks. Apinis jooksis oma isikliku rekordi kaheksa päeva hiljem.