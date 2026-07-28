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SPORT

TALENT | Hiiumaal sirgub uus sprinditäht

Pärnu Rannastaadionil peetud Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel jäi Hiiumaa sprinter Rasmus Magnus Apinis meeste 100 meetri jooksus napilt finaali ukse taha. 17-aastane hiidlane lõpetas eeljooksu üheksanda ajaga ning finaalikohast jäi puudu kolm sajandiksekundit.
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Rasmus Magnus Apinis saavutas Balti U18 meistrivõistlustel 100 meetri jooksus esikoha. | Erakogu

Apinis on tänavusel hooajal olnud edukas. Juuli keskel Leedus peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel krooniti ta 100 meetri jooksus Balti meistriks ajaga 10,86 sekundit. Euroopa U18 meistrivõistluste normist jäi teda lahutama vaid üks sajandiksekund, kuid norm tuli täita juba 5. juuliks. Apinis jooksis oma isikliku rekordi kaheksa päeva hiljem.

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