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ARVAMUS | Viimane siga ja teised “viimased”

Kust leida rohtu ääremaa-kolli vastu, mis hiilib ligi iga väiksemagi “viimasega”?
Helen Mihelson on hiidlasest ajakirjanik. | Foto: Erakogu

Tahaksin teile rääkida Laigust, Hiiumaa viimasest seast. 2020. aasta jaanuaris, napilt paar kuud enne, kui kogu riik pandeemia tõttu lukku löödi, töötasin lühikest aega Hiiu Lehes. Just siis ma Laiguga kohtusingi.

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