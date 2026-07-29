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DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 30. juulil

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Hiiu Leht 30. juulil
  • Juhtkiri | Kibestumine kihvtidab kogukonda
  • Repliik | Aivar Viidik laimab Hiiu Lehte valeväidetega
  • Arvamus | Viimane siga ja teised “viimased”
  • Arvamus | Suvi on aju kõrghooaeg
  • Arvamus | Aus, aga ettevaatlik vaade saare tulevikule
  • Tänavaküsitlus | Kas osaled kohvikutepäeval?
  • Uudis | Üürimaja ehitaja firmamatja käes
  • Uudis | Hiidlased ja saarlased saavad aastaringse praamisoodustuse
  • Uudis | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal
  • Piltuudis | Hiiumaa vald tervitas uusi ilmakodanikke kahe lusikapeoga
  • Piltuudis | Avatud talude päev Hiiumaal pakkus maaelu kogemust
  • Politsei | Neli ohtlikku juhti kõrvaldati liiklusest
  • Teema | Hiiumaa vald on Eesti kohalike omavalitsuste võrdluses 13. kohal
  • Sport | Kuivonen RS Aero 5 Euroopa meistrivõistluste pronks
  • Sport | Hiiumaal sirgub uus sprinditäht
  • Sport | Hiidlased on Läti rahvaralli karikasarjas liidrid
  • Sport | FC Hiiumaa jõudis Tipneri karikasarjas 1/16 finaali
  • Persoon | Kodus kahe kalda vahel
  • Elu | Baabad – üks päris õige kohvik sõna otseses mõttes
  • Noored | Maasikad, malev ja esimene palk: Hiiumaa noorte töine suvi
  • Kultuur | Mis on südametammide taga?
  • Kultuur | Memmed-taadid lustisid Soeras
  • 25 aastat tagasi | Kassaris möllas tromb
  • Kuhu minna | Hagaste suvekirikus põimuvad sõna ja muusika

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