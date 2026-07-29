DIGILEHT | Hiiu Leht 30. juulil

Hiiu Leht 30. juulil
- Juhtkiri | Kibestumine kihvtidab kogukonda
- Repliik | Aivar Viidik laimab Hiiu Lehte valeväidetega
- Arvamus | Viimane siga ja teised “viimased”
- Arvamus | Suvi on aju kõrghooaeg
- Arvamus | Aus, aga ettevaatlik vaade saare tulevikule
- Tänavaküsitlus | Kas osaled kohvikutepäeval?
- Uudis | Üürimaja ehitaja firmamatja käes
- Uudis | Hiidlased ja saarlased saavad aastaringse praamisoodustuse
- Uudis | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal
- Piltuudis | Hiiumaa vald tervitas uusi ilmakodanikke kahe lusikapeoga
- Piltuudis | Avatud talude päev Hiiumaal pakkus maaelu kogemust
- Politsei | Neli ohtlikku juhti kõrvaldati liiklusest
- Teema | Hiiumaa vald on Eesti kohalike omavalitsuste võrdluses 13. kohal
- Sport | Kuivonen RS Aero 5 Euroopa meistrivõistluste pronks
- Sport | Hiiumaal sirgub uus sprinditäht
- Sport | Hiidlased on Läti rahvaralli karikasarjas liidrid
- Sport | FC Hiiumaa jõudis Tipneri karikasarjas 1/16 finaali
- Persoon | Kodus kahe kalda vahel
- Elu | Baabad – üks päris õige kohvik sõna otseses mõttes
- Noored | Maasikad, malev ja esimene palk: Hiiumaa noorte töine suvi
- Kultuur | Mis on südametammide taga?
- Kultuur | Memmed-taadid lustisid Soeras
- 25 aastat tagasi | Kassaris möllas tromb
- Kuhu minna | Hagaste suvekirikus põimuvad sõna ja muusika