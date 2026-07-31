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GALERII | Kodukohvikud meelitasid rahvast üle Hiiumaa

Hiiumaa kodukohvikute päevade teine päev tõi kohvikutesse rohkelt rahvast. Vahepeal sadanud värskendav vihm külastajaid ei heidutanud ning soe suveilm meelitas inimesi saarel ringi liikuma.
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Hiiumaa kodukohvikute päeva teine päev. | Foto: Eike Meresmaa

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