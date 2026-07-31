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GALERII | Kodukohvikud meelitasid rahvast üle Hiiumaa
Hiiumaa kodukohvikute päevade teine päev tõi kohvikutesse rohkelt rahvast. Vahepeal sadanud värskendav vihm külastajaid ei heidutanud ning soe suveilm meelitas inimesi saarel ringi liikuma.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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