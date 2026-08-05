AHTO ILMAJUTUD | Nädal toob mõõduka sooja ja võimaluse jälgida päikesevarjutust

Neljapäeval (6.08) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahele. Hoovihmavõimalus on väike, kuid mitte olematu. Suurem osa päevast tuleb siiski kuiv ja võrdlemisi päikeseline.
Viimased kuulutused
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 6. augustil Juhtkiri | Gaasi võiks anda ka probleemide lahendamisele Arvamus | Ehk siiski areneks? Arvamus | Puudu pole võimalused, vaid tahe...
UUDISED
Oma Hiiumaa juuri käis külastamas baltisaksa päritolu arst ja meelelahutaja Eckart von Hirschhausen koos oma ema, vendade-õdede ja lastega. Eckarti vanavanaisa oli Reigi pastor...
ARVAMUS
Kui ma oma eelmises arvamusloos keskendusin valla koostamisel oleva arengukava ülesehitusele, siis täna keskendun pigem sellele, mis minu arvates ühest arengukavast arengukava teeb –...
UUDISED
Juulikuu viimasel päeval muuseumis töö lõpetanud ajaloolane Helgi Põllo üritas enda sõnul nende aastatega näidata, et ka väikeses muuseumis on võimalik teha suuri asju.