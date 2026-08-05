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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Nädal toob mõõduka sooja ja võimaluse jälgida päikesevarjutust

Järgneva nädala aja ilm on pigem kuivapoolsem ning temperatuuri poolest selline “harju keskmine”.
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Foto: Kätlin Rist

Neljapäeval (6.08) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahele. Hoovihmavõimalus on väike, kuid mitte olematu. Suurem osa päevast tuleb siiski kuiv ja võrdlemisi päikeseline.

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