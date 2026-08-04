ÜLDVÕIT | Hiidlased tõid Virumaa rahvarallilt neli poodiumikohta

Kõige edukamalt esinesid Robin Pruul ja Rein Tikka (Subaru Impreza), kes võitsid nii nelikveoliste 4WD klassi kui ka ralli üldarvestuse ajaga 22.53,3. Ekipaaž võitis seitsmest kiiruskatsest kolm ning tõusis liidriks kolmanda katse järel, hoides esikohta finišini.