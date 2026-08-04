Jälgi meid
Lestafest bänner päis 03.-08.08

SPORT

ÜLDVÕIT | Hiidlased tõid Virumaa rahvarallilt neli poodiumikohta

Virumaa rahvarallil, mis oli noorte- ja rahvaralli Eesti karikavõistluste viiendaks etapiks, jõudsid Hiiumaa Ralliklubi ekipaažid neljal korral poodiumile, sealhulgas üldvõiduni.
Avatar photo
Robin Pruul ja Rein Tikka Subaru Imprezal. | Foto: Margus Kirs

Kõige edukamalt esinesid Robin Pruul ja Rein Tikka (Subaru Impreza), kes võitsid nii nelikveoliste 4WD klassi kui ka ralli üldarvestuse ajaga 22.53,3. Ekipaaž võitis seitsmest kiiruskatsest kolm ning tõusis liidriks kolmanda katse järel, hoides esikohta finišini.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Anne Golubi mälestusvõistlusel osales 76 sportlast

Emmaste kergejõustikustaadionil peeti laupäeval Anne Golubi nimeline XI külavõistlus viievõistluses, mis tõi starti 76 osalejat.

5 tundi ago

SPORT

EESTI PARIM | Kärdla petanki meeskond sõidab Prantsusmaale Eestit esindama

Väätsal peetud Eesti petanki klubide karikavõistlustel tuli võitjaks SK Kärdla, kes alistas finaalis tiitlikaitsja Tõrva PK. Sellega teenisid nad õiguse esindada Eestit tänavusel Euroopa...

6 tundi ago

SPORT

KINDEL LIIDER | Jorgen Kuivonen jätkab võidulainel

Nädalavahetusel Pärnu Jahtklubis peetud Garmin Purjetamise Võistlussarja neljandal etapil saavutas hiidlane Jorgen Kuivonen RS Aero 5 paadiklassis esikoha.

6 tundi ago

SPORT

SELGUSID MEISTRID | Siga 1092 tuli Hiiumaa meistriks

Hiiumaa Spordikeskuses peetud 21. Hiiumaa meistrivõistlustel 3×3 korvpallis võitis meistritiitli võistkond Siga 1092, kes alistas finaalis Vartsmani 7:5. Pronksimängus oli KK Askus tulemusega 17:12...

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×