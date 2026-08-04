KUHU MINNA | Armijõe retk tutvustab jõe taastamise võimalusi

Retke juhib RMK veeökoloog Lagle Matetski, kes tutvustab Armijõe kujunemislugu ning räägib, kuidas möödunud sajandil tehtud ulatuslikud jõe sirgendamistööd on mõjutanud vooluveekogu seisundit. Üheskoos arutletakse, millised võimalused on jõe elutingimuste parandamiseks ning kuidas saaks taastada sobivamaid elupaiku nii kaladele kui ka teistele vooluveekogudega seotud liikidele.