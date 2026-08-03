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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Kodukohvikute nädalavahetus tõi politseile rohkem tööd

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 49 erineva korrarikkumise teatega ning alustas nende põhjal 22 väärteomenetlust.
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Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi I grupijuhi Jonathan Simsoni sõnul tõi kodukohvikute nädalavahetus saarele tavapärasest rohkem rahvast. 

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