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SPORT

EESTI PARIM | Kärdla petanki meeskond sõidab Prantsusmaale Eestit esindama

Väätsal peetud Eesti petanki klubide karikavõistlustel tuli võitjaks SK Kärdla, kes alistas finaalis tiitlikaitsja Tõrva PK. Sellega teenisid nad õiguse esindada Eestit tänavusel Euroopa klubide karikavõistlusel Prantsusmaal.
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Võidukas SK Kärdla petanque klubi. Klubide Karikat hoiab klubi eestvedaja Urmas Berkmann. | Foto: EPKL - Eesti Petanque Klubide Liit

Kümne klubi osavõtul peetud turniiril jõudsid poolfinaali SK Kärdla, Tartu Kalev, Viru SK ja Tõrva PK. Kärdla alistas poolfinaalis Tartu Kalevi tulemusega 19:7, Tõrva oli teises poolfinaalis 20:11 parem Viru klubist.

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