Seekordne retk oli Tallinna Jaani koguduse noorte palverännakute sarjas juba neljas. Ettevõtmise peakorraldaja oli Piia Kannukene ning saatjaskonda kuulusid muu hulgas Evelin Müüripeal ja õpetaja Urmas Nagel. Noored kõndisid, palvetasid, laulsid ja avastasid üheskoos saare kultuuripärandit.
KIRIK
MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna Jaani noored läbisid Hiiumaal palvemeeles 50 kilomeetrit
Tallinna Jaani koguduse kaheksa noort lõpetasid Hiiumaal neljapäevase palverännaku, mille jooksul läbiti palvemeeles 50 kilomeetrit, kohtuti kohalike inimestega ning tutvuti saare kirikute ja pärandiga.
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Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
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