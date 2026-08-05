MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna Jaani noored läbisid Hiiumaal palvemeeles 50 kilomeetrit

Seekordne retk oli Tallinna Jaani koguduse noorte palverännakute sarjas juba neljas. Ettevõtmise peakorraldaja oli Piia Kannukene ning saatjaskonda kuulusid muu hulgas Evelin Müüripeal ja õpetaja Urmas Nagel. Noored kõndisid, palvetasid, laulsid ja avastasid üheskoos saare kultuuripärandit.