Jälgi meid
Lestafest bänner päis 03.-08.08

ARVAMUS

ARENGUKAVA EESMÄRK | Ehk siiski areneks?

Kui ma oma eelmises arvamusloos keskendusin valla koostamisel oleva arengukava ülesehitusele, siis täna keskendun pigem sellele, mis minu arvates ühest arengukavast arengukava teeb – nimelt eesmärgi püstitusele.
Roman Lukas. Pensionär, Mereväekapten reservis, viie lapse isa ja vanaisa. | Erakogu

Igaüks meist on endale eesmärke seadnud – kes tahab ehitada maja või kes tahab näiteks sõita Tallinna. Lihtsad asjad, aga eesmärk on ju alati olemas. Me keegi ei räägi sellest, et ehitan, et segumasin töötaks või et sõidan, et rattad veereksid. Järgnevalt toon oma arusaama Hiiumaa arengukavast, mille põhisõnumid mahuvad ühele lehele.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 6. augustil

Hiiu Leht 6. augustil Juhtkiri | Gaasi võiks anda ka probleemide lahendamisele Arvamus | Ehk siiski areneks? Arvamus | Puudu pole võimalused, vaid tahe...

6 tundi ago

UUDISED

JUURED REIGIS | Reigi pastori järeltulijad käisid Hiiumaad avastamas

Oma Hiiumaa juuri käis külastamas baltisaksa päritolu arst ja meelelahutaja Eckart von Hirschhausen koos oma ema, vendade-õdede ja lastega. Eckarti vanavanaisa oli Reigi pastor...

6 tundi ago

UUDISED

47 AASTAT HIIUMAA HEAKS | Helgi Põllo pani muuseumis ameti maha

Juulikuu viimasel päeval muuseumis töö lõpetanud ajaloolane Helgi Põllo üritas enda sõnul nende aastatega näidata, et ka väikeses muuseumis on võimalik teha suuri asju.

9 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Nädal toob mõõduka sooja ja võimaluse jälgida päikesevarjutust

Järgneva nädala aja ilm on pigem kuivapoolsem ning temperatuuri poolest selline "harju keskmine".

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×