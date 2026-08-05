ARENGUKAVA EESMÄRK | Ehk siiski areneks?

Igaüks meist on endale eesmärke seadnud – kes tahab ehitada maja või kes tahab näiteks sõita Tallinna. Lihtsad asjad, aga eesmärk on ju alati olemas. Me keegi ei räägi sellest, et ehitan, et segumasin töötaks või et sõidan, et rattad veereksid. Järgnevalt toon oma arusaama Hiiumaa arengukavast, mille põhisõnumid mahuvad ühele lehele.