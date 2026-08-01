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Kerema kultuurikoda bänner

GALERIID

GALERII | Vaimutoitu jagus terveks päevaks

Hiiumaa kodukohvikute päevade kolmandal päeval rääkisid Hiiu Lehe kohvikus Baabade juures köik jütud ära Helgi Põllo, Debora Saarnak, Kristen Michal, An-Marlen ja Andrus Kivirähk.
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Hiiumaa kodukohvikute päeva kolmas ja viimane päev. | Foto: Arabella Valtin

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