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DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 6. augustil

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Hiiu Leht 6. augustil
  • Juhtkiri | Gaasi võiks anda ka probleemide lahendamisele
  • Arvamus | Ehk siiski areneks?
  • Arvamus | Puudu pole võimalused, vaid tahe
  • Arvamus | Taaskasutus on kunst, mis hoiab elu
  • Tänavaküsitlus | Kust saad oma ilmaennustuse?
  • Uudis | Uus kohvik Kärrdal sündis mõeldes kohalikele
  • Uudis | 47 aastat: Helgi Põllo pani muuseumis ameti maha
  • Uudis | Ristna tuletorn sai värskema ilme
  • Uudis | Hiiumaa söögikohtadel probleeme tuleohutusega
  • Uudis | Reigi pastori järeltulijad käisid Hiiumaad avastamas
  • Teema | Kristen Michal on proovinud kohvikus valitsust kokku panna
  • Sport | Anne Golubi mälestusvõistlusel osales 76 sportlast
  • Sport | Kärdla petanki meeskond sõidab Prantsusmaale Eestit esindama
  • Persoon | Katrin Visnapuu: Elu teeb enamasti paremaid plaane kui mina
  • Kiri Tondisaarelt | Peremeheta tontidele kohane saar
  • Kodu lugu | Nagu laevas, nõnda ka maa peal
  • Kasulik teada | Vesirott muudab elu põrguks
  • 25 aastat tagasi | Uus maailmareis tuleb ratastel
  • Kuhu minna | Seiklusorienteerumise 30 kontrollpunkti ootavad

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