DIGILEHT | Hiiu Leht 6. augustil

Hiiu Leht 6. augustil
- Juhtkiri | Gaasi võiks anda ka probleemide lahendamisele
- Arvamus | Ehk siiski areneks?
- Arvamus | Puudu pole võimalused, vaid tahe
- Arvamus | Taaskasutus on kunst, mis hoiab elu
- Tänavaküsitlus | Kust saad oma ilmaennustuse?
- Uudis | Uus kohvik Kärrdal sündis mõeldes kohalikele
- Uudis | 47 aastat: Helgi Põllo pani muuseumis ameti maha
- Uudis | Ristna tuletorn sai värskema ilme
- Uudis | Hiiumaa söögikohtadel probleeme tuleohutusega
- Uudis | Reigi pastori järeltulijad käisid Hiiumaad avastamas
- Teema | Kristen Michal on proovinud kohvikus valitsust kokku panna
- Sport | Anne Golubi mälestusvõistlusel osales 76 sportlast
- Sport | Kärdla petanki meeskond sõidab Prantsusmaale Eestit esindama
- Persoon | Katrin Visnapuu: Elu teeb enamasti paremaid plaane kui mina
- Kiri Tondisaarelt | Peremeheta tontidele kohane saar
- Kodu lugu | Nagu laevas, nõnda ka maa peal
- Kasulik teada | Vesirott muudab elu põrguks
- 25 aastat tagasi | Uus maailmareis tuleb ratastel
- Kuhu minna | Seiklusorienteerumise 30 kontrollpunkti ootavad