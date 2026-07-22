VIIMANE LIHV | Ristna tuletorn valmistub taas külastajaid vastu võtma

Muinsuskaitseameti Hiiumaa inspektor Frank Lukk ütles tööde juulikuisel ülevaatusel, et sellest on juba palju aega möödas, kui kogu tuletorn üle värviti. “Vana värv koorus ega kaitsnud enam, tekkinud olid praod, mis jooksid mööda betoonkehandit. Oli vaja lagunemine peatada enne, kui kahjustused suuremaks lähevad,” ütles Lukk.