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VIIMANE LIHV | Ristna tuletorn valmistub taas külastajaid vastu võtma

Kevadel alanud Ristna tuletorni restaureerimistööd on lõpujärgus ja plaanide järgi avatakse torn külastajatele 1. augustil.

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Ristna tuletorni restaureerimistööde ülevaatus torni tipus. Vasakult Frank Lukk, Aleksei Usanov, Liili Eller ja Alo Peebo. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Muinsuskaitseameti Hiiumaa inspektor Frank Lukk ütles tööde juulikuisel ülevaatusel, et sellest on juba palju aega möödas, kui kogu tuletorn üle värviti. “Vana värv koorus ega kaitsnud enam, tekkinud olid praod, mis jooksid mööda betoonkehandit. Oli vaja lagunemine peatada enne, kui kahjustused suuremaks lähevad,” ütles Lukk.

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