„Sagedasti saarte ja mandri vahel lendavale inimesele annab perioodipilet võimaluse oma lennud kolmeks kuuks ette planeerida. Selle hinnaga saab teha 12 ühe suuna lendu. Nädalavahetuse lisatasu kaotamine tähendab, et laupäeval ja pühapäeval saab lennata senisest soodsamalt,“ ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.
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UUS PILETIKORD | Saarte lennuliinidele tuli perioodipilet ja kadus nädalavahetuse hinnalisa
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi algatusena rakendub pühapäevast Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kolmekuuline perioodipilet ning kaob nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja.
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