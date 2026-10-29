UUS MAAMÄRK | Ninaotsa kerkis 19 meetri kõrgune vaatetorn

Uue torni rajamist vana piirivalvetorni kohale oli RMK külastuskorralduskavas kavandatud juba aastaid. RMK Lääne-Eesti piirkonna juhataja Aili Küttimi sõnul asus Ninaotsal varem samuti piirivalvetorn. Möödunud aastal lammutas RMK ka Palli puhkeala rekonstrueerimise käigus seal asunud vana piirivalvetorni, kuid uut otsustati sinna mitte ehitada.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
GALERIID
Hiiumaa liikumisõpetajate initsiatiivil on Hiiumaa õpetajad juba teist aastat vahetult enne sügis- või kevadvaheaega kohtumas erinevates spordihoonetes üle Hiiumaa, et ühiselt koos liikumisrõõmu jagada...
POLITSEI
Septembris lõpetas politsei kriminaalmenetluse, millega uuriti Hiiumaa vallale kuuluva freesasfaldi võimalikku omastamist. Uurimine näitas, et materjali ei omastatud.
ARVAMUS
Kärdla uue lasteaia ehitamine on Hiiumaa valla jaoks enamat kui ühe hoone rajamine. See on suur rahaline otsus, mille mõju ulatub järgmiste aastate eelarvetesse...
UUDISED
Kui eelolev talv toob piisavalt pakast, plaanib riik avada jääteed Kihnu ja Vormsi suunal, kirjutab Postimees. Saaremaa ja Hiiumaa vahele jäätee rajamist aga esialgu...