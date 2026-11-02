Nädala jooksul sai Hiiumaa politsei 15 erinevat korrarikkumise teadet. Alustati kaheksa väärteomenetlust ja üks kriminaalmenetlus ning reageeriti kuuele väljakutsele.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Joobnud ei saanud poest kärakat
Möödunud nädalal tuli politseil muuhulgas lahendada konflikti ka ühes kaupluses, kus müüja ei olnud nõus purjus inimestele alkoholi müüma. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp kiitis müüjat, kes keeldus liigselt purjus meestele lisa andmast.
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