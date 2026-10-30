SUPER SPORTAUTO | Hiidlase Tõnis Vanaselja superauto Kalana saab järglase Tahkuna

ETV saade “Pealtnägija“ tutvustas hiidlase Tõnis Vanaselja eestvedamisel arendatavat superautot Kalana, mis on teadaolevalt kõige kiirem ja kallim sõiduk, mida Eestis toodetakse. Juba kavandatakse ka järgmist võidusõiduautot, mis kannab tööpealkirja Tahkuna.