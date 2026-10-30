Ligi kümme aastat arendatud võidusõiduauto maksab umbes kaks miljonit eurot ning on mõeldud eelkõige jõukatele ringrajasõiduhuvilistele.
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SUPER SPORTAUTO | Hiidlase Tõnis Vanaselja superauto Kalana saab järglase Tahkuna
ETV saade “Pealtnägija“ tutvustas hiidlase Tõnis Vanaselja eestvedamisel arendatavat superautot Kalana, mis on teadaolevalt kõige kiirem ja kallim sõiduk, mida Eestis toodetakse. Juba kavandatakse ka järgmist võidusõiduautot, mis kannab tööpealkirja Tahkuna.
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