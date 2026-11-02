Gregor on jalgpalliga seotud olnud juba väikesest peale. Tema ema Jaanika töötas Kärdlas ja Käinas jalgpallitreenerina ning oli ka poja esimene treener.
SPORT
JÄRJEKINDLUS VIIB SIHILE | Käina koolipoiss jõudis Nõmme Kaljuga medalile
Käina Kooli 15-aastane õpilane Gregor Sau saavutas Nõmme Kalju U16 meeskonnaga Eesti noorte jalgpallimeistrivõistluste III liigas kolmanda koha. Hiiumaal elav noormees teeb suure osa treeningutest iseseisvalt ning sõidab nädalavahetustel mandrile võistlema.
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