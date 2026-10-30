GALERII | Kommijooks tõi Käinasse rekordilised 858 osalejat

Juba 11 aastat on Kommijooksu eest vedanud Kairi Pisa ja Kaia Põtter. Igal aastal on tulnud rajale järjest rohkem osalejaid ning Kommijooksust on kujunenud paljude perede sügisvaheaja traditsioon.
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