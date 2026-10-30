VÄHK JA VAIMNE TERVIS | Psühholoog: igal kolmandal vähipatsiendil on vaimse tervisega raskusi

Diagnoos toob kaasa šoki, nii patsiendile endale kui tema lähedastele. Iga inimene on erinev, mõni tuleb suure murega iseseisvalt toime, mõni vajab lähedaste ja ekspertide tuge, mõni teraapiat või tabletiravi, sest vaimse tervise seisund vastab juba haiguse kriteeriumidele. Üks on siiski kindel – vähidiagnoosi saamine tekitab kriisi, mis murrab isegi tugevaid, seega tasub sel hetkel tuge otsida.