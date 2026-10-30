Diagnoos toob kaasa šoki, nii patsiendile endale kui tema lähedastele. Iga inimene on erinev, mõni tuleb suure murega iseseisvalt toime, mõni vajab lähedaste ja ekspertide tuge, mõni teraapiat või tabletiravi, sest vaimse tervise seisund vastab juba haiguse kriteeriumidele. Üks on siiski kindel – vähidiagnoosi saamine tekitab kriisi, mis murrab isegi tugevaid, seega tasub sel hetkel tuge otsida.
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VÄHK JA VAIMNE TERVIS | Psühholoog: igal kolmandal vähipatsiendil on vaimse tervisega raskusi
Vaimsest tervisest räägitakse kohati rohkemgi kui füüsilisest. Vähem kõneldakse nendest vaimse tervise probleemidest, mis tekivad füüsilise haiguse tõttu. Iga kolmas vähipatsient on kimpus depressiooni, ärevuse või mõne muu vaimse tervise probleemiga.
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Mamma Mia
30. okt. 2026 at 01:05
No vaimse tervisega nagu ka füüsilise tervisega on alati ja kõigil raskused. Inimeseks olemine tähendabki seda, et nendest tuleb ise üle saada. Kuidas saab võõras inimene, kes mind ei tunne, mind aidata? Minu rahakotti tühjendades?!