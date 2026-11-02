Tuuletorni teenuste hinnad on püsinud muutumatuna alates 2023. aasta sügisest. Nõukogu juhi Aira Tossu arvates on kolme aasta tagant hindu reguleerida igati mõistlik.
UUDISED
HINNATÕUS | Tuuletorni külastamine läheb kallimaks
Hiiumaa vallavalitsus kinnitas Vabaajakeskus Tuuletorn uue hinnakirja, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2027. Spordikeskuse üksikpiletid kallinevad euro võrra ning tõusevad ka kuu- ja kümne korra kaartide hinnad.
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