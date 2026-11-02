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UUDISED

HINNATÕUS | Tuuletorni külastamine läheb kallimaks

Hiiumaa vallavalitsus kinnitas Vabaajakeskus Tuuletorn uue hinnakirja, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2027. Spordikeskuse üksikpiletid kallinevad euro võrra ning tõusevad ka kuu- ja kümne korra kaartide hinnad.
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Elamuskeskus Tuuletorn Käinas. | Foto: Kärolyn Kivistik

Tuuletorni teenuste hinnad on püsinud muutumatuna alates 2023. aasta sügisest. Nõukogu juhi Aira Tossu arvates on kolme aasta tagant hindu reguleerida igati mõistlik.  

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