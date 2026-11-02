Enamasti on Hiiumaa minu jaoks just täpselt paraja suurusega, aga mõnikord ta tundub ka liiga väike. Siis tahaks käia mõnes suuremas kohas, kus keegi mind ei tunne. Ja mõnikord ta tundub ka liiga suur, siis tahaks tulla Vilsandile. Siin tunnevad mind muidugi kõik, sest olen siin elanud. Lausa kolm talve. Ja talvel, teadagi, tõmbub see elanikkond siin hoopis koomale. Või igatahes tõmbus, toona, kui talved olid veel natuke rohkem talved ja ikka oli talves mõni aeg, kui polnud ei jääd ega vett, ei pääsenud saarele ei paadiga ega jala, ja see pisike kaljunukk koos kõigi oma elanikega muutus nagu laevaks. Meeskond polnud suur. Ühel talvel viis, teistel pigem seitse hinge. Aga kui talve ei tulegi, “postipaat” käib, nüüd küll rohkem vallapaadi nime all, aga mina jään ikka vana nime juurde –, kes neid hingi siis loendada jõuab! Ühed tulevad, teised lähevad.
ARVAMUS
MÕTISKLUS | Hingedeajal väikesel saarel
Olen hingedepäevaks tulnud hoopis teisele saarele, hoopis väiksemale veel kui Hiiumaa. Sest Vilsandi kõrval on Hiiumaa ikka kohe kontinent, Saaremaast rääkimata. Saaremaad kutsuti, ja kutsutakse tänini, siin lihtsalt maaks. Minnakse maale ja tullakse maalt. Ja Vilsandit ennast kutsuti lihtsalt Saareks. Aga et Saar ühe saare nimeks nagu ei kõlba, eks siis võetudki kasutusele see võõrapärane Vilsandi, mis tulevat hollandi keelest ja tähendavat “palju liiva”, mis on täiesti vale nimi, sest liivaranda on siin vaid ühesainsas lõukas, mille nimeks ongi Liivarand. Mujal puha kivid, kui mitte kõva krobeline kalju. Hoopis Hiiumaa oma lõputute luidetega võiks olla “Vilsand” või “Felsand”, nagu peenem rahvas vanasti ütles!
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