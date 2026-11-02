ARVAMUS | Saar, kus veel saab nutivabalt

Tasub ainult sõpradega rääkides mõni plaan lauale käia – näiteks, et õues on juba nii pime, et kangesti kuluks ära üks reis sooja Portugali päikese alla – kui koju jõudes on internet juba välja valinud parimad piletid, just täna alanud sooduskampaaniad, samuti pakuvad vilkuvad reklaamid sulle igal sammul sinu lemmikvärvi kohvreid, ujumisriideid ja päikesekaitsekreeme.