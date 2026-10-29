ARVAMUS | Kärdla lasteaed avas Pandora laeka ehk mis saab Hiiumaa valla rahast edasi?

Ma ei kavatse anda hinnangut sellele, kas uus lasteaed on vajalik või kas vald peab laste jaoks investeerima. Küsimus on selles, millise hinnaga see otsus tehakse, kuidas see rahastatakse ja millest tuleb vajaduse korral loobuda. Kui valla tulud kasvavad loodetust aeglasemalt või ehituskulud suurenevad, tuleb puudujääv raha leida mujalt.