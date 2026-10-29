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ARVAMUS | Kärdla lasteaed avas Pandora laeka ehk mis saab Hiiumaa valla rahast edasi?

Kärdla uue lasteaia ehitamine on Hiiumaa valla jaoks enamat kui ühe hoone rajamine. See on suur rahaline otsus, mille mõju ulatub järgmiste aastate eelarvetesse ning võib kujundada seda, milliseid muid investeeringuid ja avalikke teenuseid vald endale lubada saab.
Roman Lukas. Pensionär, Mereväekapten reservis, viie lapse isa ja vanaisa. | Erakogu

Ma ei kavatse anda hinnangut sellele, kas uus lasteaed on vajalik või kas vald peab laste jaoks investeerima. Küsimus on selles, millise hinnaga see otsus tehakse, kuidas see rahastatakse ja millest tuleb vajaduse korral loobuda. Kui valla tulud kasvavad loodetust aeglasemalt või ehituskulud suurenevad, tuleb puudujääv raha leida mujalt.

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