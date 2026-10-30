KODU LUGU | Ühe naise üheksa aastat tööd: võssa kasvanud majast sai kodu

Kärdla keskväljaku serval, mõne sammu kaugusel linnasüdamest, seisab 166-aastane maja, mille olemasolust ei teadnud aastaid isegi paljud kohalikud. Võssa kasvanud krundil asunud hoone oli seitse aastat tühjana seisnud, kui Ädu-Krõõt Newton 2017. aasta suvel sinna oma teismelise pojaga elama asus. Alguses oli see hädavajalik peavari, kuid üheksa aastaga on majast saanud tema pere kodu, mille taastamiseks on kulunud tuhandeid töötunde, palju raha ja omajagu pisaraid.